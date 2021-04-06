صحة كوردستان: وحدات العناية امتلأت ونمر بأوضاع خطيرة

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم وزارة صحة اقليم كوردستان، آسو حويزي ان وحدات العناية المركزة قد امتلأت مشيرا الى ان الاقليم يعاني من أوضاع خطيرة جدا بسبب تفشي فيروس كورونا وخصوصا السلالة المتحورة منه.

وجاء حديث حويزي، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي تم عقده خلال تسلم وزارة الصحة مساعدات طبية من شركة "جايكا" اليابانية.

وقال حويزي "وحدات العناية المركزة قد امتلأت ولم يعد بالوسع استقبال المزيد من المصابين".

واضاف "للأسف.. نحن نعاني من أوضاع خطيرة جدا".

ويأتي هذا في وقت ارتفعت فيه اعداد اصابات ووفيات فيروس كورونا بشكل كبير في اقليم كوردستان، حيث يسجل الاقليم اعلى نسبة من الاصابات خلال هذا العام.

ودعا وزير صحة اقليم كوردستان، سامان برزنجي، في وقت سابق المواطنين الى التوجه الى المراكز الطبية واجراء فحص كورونا في حال ظهور اية اعراض.

وسبق أن حذرت وزارة الصحة من ارتفاع الإصابات، وانتقدت السكان بشدة لعدم امتثال الكثير منهم للإجراءات الوقائية وأبسطها ارتداء الكمامات.

سوار احمد