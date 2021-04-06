بدء تنفيذ حظر التجول في عدد من مدن الإدارة الذاتية

أربيل (كوردستان 24)- بدأ اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر التجول الذي فرضته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وفرضت الإدارة في وقت سابق حظرا جزئيا للتجوال في كافة مناطقها بدءا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

وقبيل الحظر شهدت اسواق مدينة القامشلي ازدحاما كبيرا بسبب اقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم وسط غياب التدابير الوقائية بحسب ما افادت تقارير صحفية.

ويستثنى من الحظر الكلي (الأفران وأسواق الهال والمستشفيات والصيدليات ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، بالإضافة إلى الفرق الطبية والمزارعين والإعلامييّن).

وبحسب بيان من الإدارة الذاتية فإن قرار الحظر يشمل منع التجمعات وإقامة (الأفراح وخيم العزاء والاجتماعات والصلاة في دور العبادة) وغيرها، اعتباراً من 3 من الشهر الحالي.

وشمل القرار إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والكافتريات، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية، فيما يقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر.

كما شمل كافة المدارس والجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

وفرضت الادارة الذاتية الحظر الكلي لأول مرة في مناطقها بتاريخ 23 آذار 2020.

سوار احمد