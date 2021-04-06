النيابة العامة في الأردن تقرر حظر النشر في قضية الأمير

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة "بترا" الأردنية الحكومية للأنباء، اليوم الثلاثاء، ان النائب العام الأردني، حسن العبداللات حظر نشر أي معلومات على جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بالخلافات بين الملك عبد الله وأخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين.

وجاء القرار "حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية"، المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، وحظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات وفق ما أفاد الموقع الالكتروني لـ"بي بي سي".

وقال العبداللات في تصريح لوكالة "بترا" الأردنية للأنباء إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.

وأضاف أن الحظر يشمل "وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة (فيديوهات)، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية"، بحسب وكالة بترا.

كان الأمير حمزة قد قال في تسجيل صوتي بثه معارضون يوم الاثنين إنه لن يمتثل لطلبات الجيش له بعدم التواصل مع العالم الخارجي والتزام الصمت، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية.

وقال الأمير حمزة: "عندما يقول رئيس الأركان كلاما من قبيل ممنوع الظهور أو التغريد أو التواصل مع الناس ... أتوقع أن هذا شيئا غير مقبول".

وكانت السلطات الأردنية أعلنت يوم الأحد عن إحباط مؤامرة ضد المملكة شارك فيها الأمير حمزة، وألقت القبض على ما لا يقل عن 16 مشتبها به، ووجهت لهم السلطات الأردنية اتهامات بالتحريض والتآمر مع جهات خارجية.

وأعلنت جامعة الدول العربية عن "تضامنها الكامل" مع الإجراءات التي اتخذها النظام في الأردن "للحفاظ على أمن المملكة واستقرارها".

وأكد إقليم كوردستان كامل دعمه للعاهل الأردني والمملكة الأردنية الهاشمية. وكتب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على حسابه في تويتر "نؤكد دعمنا الكامل لجلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية والعائلة الملكية وأمن واستقرار وسلامة الأردن وشعبه".

هذا وأبدى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، دعمه الكامل للملك عبد الله الثاني والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب رئيس الحكومة في رسالة بعث بها إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن دعم حكومة إقليم كوردستان وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية وقرارات الملك عبد الله وجهوده في حفظ أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

سوار احمد