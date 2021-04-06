مع بدء حظر التجوال.. الإدارة الذاتية تسجل 279 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 279 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك في اليوم الاول لتنفيذ حظر التجوال في مناطق الإدارة.

وقال الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة، جوان مصطفى ان 4 اشخاص توفوا بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة، وتعود حالات الوفاة الى امرأتين ورجلين من القامشلي.

وأكد مصطفى؛ تسجيل 279 إصابة جديدة بكورونا، تعود لـ 167 ذكرا و112 انثى.

وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي: 34 حالة في الحسكة - 87 حالة في القامشلي - 27 حالة في ديرك - حالة واحدة في كركي لكي - 13 حالة في الدرباسية - 4 حالات في كوباني - 17 حالة في الرقة - حالتان في منبج - 57 حالة في دير الزور ، 37 حالة في الطبقة.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ست حالات شفاء جديدة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات في مناطق الادارة 11092، شفي منها 1340، فيما توفي حتى الآن 400 حالة وفاة.

وبدأ اليوم الثلاثاء، تنفيذ حظر التجول الذي فرضته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على عدد من المدن الخاضعة لسيطرتها، بسبب تفشي جائحة كورونا.

وفرضت الإدارة في وقت سابق حظرا جزئيا للتجوال في كافة مناطقها بدءا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

سوار احمد