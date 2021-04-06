اجتماع أمني - استخباري في بغداد لتعزيز التعاون مع إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- عقد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الثلاثاء اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية لبحث تعزيز التعاون مع مجلس أمن إقليم كوردستان والأجهزة الأمنية العاملة في الإقليم.

وذكر مكتب الأعرجي في بيان أنه "جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين المركز والإقليم، فيما يخص مناطق الاهتمام المشترك والمحافظات الحدودية لما له من أهمية وأثر على الأمن القومي العراقي" في إشارة إلى المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.

وناقش الاجتماع أيضا، آخر المستجدات الأمنية والخطط الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في عموم العراق، إلى جانب الاستمرار بملاحقة الخلايا الإرهابية.