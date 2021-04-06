العراق يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا على الإطلاق منذ تفشي الوباء

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء إن البلاد سجلت 7300 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه أعلى حصيلة يسجلها العراق على الإطلاق منذ تفشي الفيروس وهو ما قد يدفع السلطات إلى اتخاذ قرار بإعادة الحظر والإغلاق الشامل.

وسبق أن قررت السلطات إعلان حظر تجول ليلي، بعد أن بات معدل الإصابات مماثلاً للإصابات المسجلة في الصيف الماضي بعد تراجع كبير خلال الشتاء.

وبلغت أعلى الأرقام المسجلة اليومية في العراق أكثر من 6000 إصابة في الأيام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إن 33 شخصاً توفوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية موزعين في 13 محافظة بما في ذلك إقليم كوردستان.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 887291 إصابة، بما في ذلك 14535 حالة وفاة حتى السادس من الشهر الجاري.

ويأتي ارتفاع الإصابات في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الوباء بعدما خلفت الموجة السابقة تبعات ثقيلة لا تزال آثارها قائمة.

وغالباً ما تشكو السلطات من عدم امتثال السكان للتدابير الوقائية، في الوقت الذي بات انتشار السلالة الجديدة من الوباء يشكل تحدياً آخر للعراق.