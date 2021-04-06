إقليم كوردستان يبحث آخر الاستعدادات لصياغة مسودة قانون موازنته لسنة 2021

أربيل (كوردستان 24)- عقدت وزارتا التخطيط والمالية اجتماعاً رفيعاً جرى خلاله بحث خطوات تأمين رواتب موظفيه بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، فضلاً عن مناقشة إعداد الموازنة الخاصة بالإقليم للسنة المالية 2021، حسبما جاء في بيان رسمي.

وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات الجارية لمشروع قانون موازنة الإقليم ولا سيما بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية العامة والاتفاق بين الإقليم وبغداد.

وبعد أشهر من الخلافات والمفاوضات، توصل إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية إلى اتفاق بشأن القضايا الشائكة بما في ذلك مبيعات النفط والعائدات غير النفطية في خطوة قالت حكومة إقليم كوردستان إنها قد تساعد في تخفيف التوتر بين الجانبين وتمهد لحل الخلافات العالقة كافة.

وقال وزير التخطيط دارا رشيد خلال الاجتماع، إن الحكومة تبذل كل جهودها لتأمين الرواتب وتحسين حياة المواطنين، مؤكداً مواصلة العمل على ضوء ذلك استعداداً لإعداد مسودة موازنة الإقليم.

ودعا وزير التخطيط خلال الاجتماع بالإسراع في طرح المقترحات والملاحظات بهدف التباحث بشأنها في الاجتماع القادم لمجلس وزراء الإقليم.

وأقر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي الموازنة الاتحادية لسنة 2021 بقيمة 130 تريليون دينار (89.65 مليار دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.