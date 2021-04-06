مشاريع استثمارية سعودية وإماراتية بـ6 مليارات دولار في العراق

أربيل (كوردستان 24)- اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع كل من السعودية والإمارات على مشاريع استثمارية في العراق بقيمة تتجاوز 6 مليارات دولار.

وزار الكاظمي السعودية الأسبوع الماضي ودولة الإمارات العربية يوم الأحد.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء إن زيارته إلى الدولتين الخليجيتين "كانت ناجحة بكل المقاييس والمعايير"، مشيراً إلى الاتفاق على مشاريع استثمارية سعودية وإماراتية بقيمة تتجاوز ستة مليارات دولار.

وسبق أن نقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان مشترك أن البلدين اتفقا على إقامة صندوق برأسمال يقدر بثلاثة مليارات دولار، إسهاما من المملكة في تشجيع الاستثمار في العراق.

وقالت إن الصندوق المشترك "سوف يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".

كما أعلنت الإمارات أنها اتفقت على الاستثمار في العراق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.