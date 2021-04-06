كورونا يخطف أحد أمهر الأطباء الجراحين في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- نعت وزارة الصحة في إقليم كوردستان مساء الثلاثاء رحيل البروفيسور طيب صابر الذي يعد أحد أمهر الأطباء الجراحين في أربيل بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

والبروفيسور صابر هو أخصائي جراحة عامة وأستاذ في كلية الطب وكان يشرف على برامج الخبراء في المجلس العربي للاستشارات الصحية، وهو أول طبيب كوردي على مستوى العراق يحرز لقب أستاذ ممتحن في كلية الجراحين الملكية البريطانية في لندن.

ونعى وزير الصحة سامان البرزنجي رحيل البروفيسور طيب صابر، وقال في برقية تعزية "كان الراحل مخلصاً وقدوة وطبيباً مشهوراً في مستشفى رزكاري" بأربيل.

وقال إن الطبيب الراحل خدم الإنسانية جيداً، وأجرى آلاف العمليات الجراحية للمرضى، وخدم تلاميذه من الأطباء، وأردف "إقليم كوردستان فقد عالماً وطبيباً كبيراً".

والبروفيسور الدكتور طيب صابر كريم هو استشاري جراحة عامة وكذلك جراحة الجهاز الهضمي وزميل كلية الجراحين الأمريكية وزميل كلية الجراحين العالمية (شيكاغو) وعضو أكاديمية نيويورك للعلوم (نيويورك) وبورد (دكتوراه) في الجراحة العامة (بغداد).