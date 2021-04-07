برلمان كوردستان يلتئم مجدداً لإتمام القراءة الثانية لمقترح قانون "المنتجات النفطية"

أربيل (كوردستان 24)- يعقد برلمان كوردستان في وقت لاحق من الأربعاء جلسة اعتيادية يعتزم خلالها إتمام القراءة الثانية لمقترح قانون استيراد وبيع المنتجات النفطية في الإقليم.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان في بيان إن الجلسة ستعقد في الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، لإجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (استيراد وبيع المنتجات النفطية في إقليم كوردستان - العراق)، والقراءة الأولى لمقترح قانون تنظيم أجهزة المراقبة في الإقليم.

كما سيجري البرلمان القراءة الأولى لمقترح (قرار يوم الصحافة الكوردية في إقليم كوردستان – العراق)، كذلك سيستعرض فكرة النائب (مَم برهان محمد) الخاصة بــ(الحكم البيروقراطي).