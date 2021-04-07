تغييرات جديدة تطال عدداً من المسؤولين المحليين في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس محافظة دهوك في وقت لاحق من الأربعاء جلسة اعتيادية للتصويت على تعيين مسؤولين محليين خلفاً لآخرين، وذلك في عدد من الدوائر والمؤسسات.

وقال عضو في مجلس المحافظة لكوردستان 24، إن اجتماع اليوم سيعقد في الساعة الحادية عشرة صباحاً وسيتم فيه التصويت على تعيين قائممقامين لقضاءي زاخو وسميل.

وستطال التغييرات كذلك، بحسب عضو مجلس المحافظة الذي طلب عدم نشر اسمه، خمسة من مدراء النواحي في عموم محافظة دهوك.

وقبل نحو شهرين، أحيل قائممقاما قضاء زاخو بوتان محسن وقضاء سميل حسين جلكي إلى التقاعد بعد تجاوزهما السن القانوني.

وتولى مسؤولان آخران المنصبين بالوكالة.