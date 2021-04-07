مؤتمر صحفي مرتقب لمسرور بارزاني للحديث عن آخر مستجدات العلاقة مع بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء مؤتمراً صحفياً في الساعة 12:30 ظهراً للحديث عن آخر المستجدات.

وبحسب مكتبه الإعلامي، سيتحدث مسرور بارزاني عن آخر تطورات العلاقة مع بغداد، فضلاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي العام في الإقليم.

كذلك يتناول مستجدات فيروس كورونا وتداعياته واللقاحات المضادة، إلى جانب موضوعات مهمة أخرى.

وهذا أول مؤتمر صحفي يعقده رئيس الحكومة منذ انتهاء عطلة عيد نوروز وإقرار البرلمان الاتحادي لمشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي.

وأحال البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة يوم أمس الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ليدخل حيّز التنفيذ.