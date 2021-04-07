سیاسة

مؤتمر صحفي مرتقب لمسرور بارزاني للحديث عن آخر مستجدات العلاقة مع بغداد

يتناول رئيس الوزراء مستجدات فيروس كورونا وتداعياته واللقاحات المضادة، إلى جانب موضوعات مهمة أخرى
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مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي سابق - صورة: KRG
مسرور بارزاني في مؤتمر صحفي سابق - صورة: KRG
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- يعقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني الأربعاء مؤتمراً صحفياً في الساعة 12:30 ظهراً للحديث عن آخر المستجدات.

وبحسب مكتبه الإعلامي، سيتحدث مسرور بارزاني عن آخر تطورات العلاقة مع بغداد، فضلاً عن الوضع الاقتصادي والسياسي العام في الإقليم.

كذلك يتناول مستجدات فيروس كورونا وتداعياته واللقاحات المضادة، إلى جانب موضوعات مهمة أخرى.

وهذا أول مؤتمر صحفي يعقده رئيس الحكومة منذ انتهاء عطلة عيد نوروز وإقرار البرلمان الاتحادي لمشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي.

وأحال البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة يوم أمس الثلاثاء إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه ليدخل حيّز التنفيذ.

 

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