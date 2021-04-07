كوردستان تدرس "حظراً محدوداً" للتجول مع امتلاء مستشفياتها بمصابي كورونا

أربيل (كوردستان 24)- طرحت وزارة صحة إقليم كوردستان، مقترحاً يقضي بفرض "محدود" للتجول في الوقت الذي تغص فيه المستشفيات بمصابي فيروس كورونا.

ورفعت الوزارة هذا المقترح إلى اللجنة العليا لمكافحة كورونا لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في مسعى يهدف لاحتواء تفشي الوباء في الإقليم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة آسو حويزي لكوردستان 24، إن الإقليم بات يواجه "معدلاً ثقيلاً" في حالات الإصابة بالوباء معظمهم من الأطفال والشباب، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المستشفيات تغص في الوقت الراهن بالمرضى المصابين بالفيروس.

وحذرت وزارة الصحة من خطورة الوضع، واقترحت على اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا فرض "حظر محدود" للتجول في الإقليم.

وأضاف حويزي أن النظام الصحي يتعرض لـ"ضغط كبير" بسبب تزايد معدل الإصابات في ظل عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وقال مدير مستشفى غرب أربيل الدكتور كاروان ياسين لكوردستان 24، إن معدل الإصابات "آخذ في الارتفاع" ولم تعد هناك أسّرة خالية.

وتابع "لم يعد بإمكاننا استقبال المزيد (من المصابين)".

وكانت اللجنة العليا لمكافحة كورونا قد قررت مؤخراً فرض حظر للتنقل بين إقليم كوردستان وباقي المحافظات العراقية لكبح جماح تفشي الفيروس.

وتدرس اللجنة العليا مقترحين آخرين للسيطرة على الموقف الوبائي في الإقليم، يقضي أحدهما بفرض حظر محدود للتجول ولساعات محددة داخل المحافظات، والثاني يتعلق بمنع التنقل بين المحافظات وفق أيام وساعات تحددها اللجنة، على ضوء معدل الإصابات.