مع تغوّل كورونا.. إقليم كوردستان يستبعد استئناف الدوام المدرسي

أربيل (كوردستان 24)- استبعدت لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان الأربعاء استئناف الدوام المدرسي في ظل تزايد معل إصابات كورونا، مشيرة إلى أنها ستعقد اجتماعاً مع وزارة التربية واتحاد معلمي كوردستان لاتخاذ القرار المناسب إزاء ذلك.

يأتي هذا بينما يكافح إقليم كوردستان موجة عنيفة من الوباء وسط تحذيرات من انهيار النظام الصحي بعد امتلاء المستشفيات بالمصابين.

وقال رئيس اللجنة عبد السلام دولمري للصحفيين إن لجنته ستعقد اجتماعاً قريباً مع المسؤولين في وزارة التربية واتحاد معلمي كوردستان لاتخاذ القرار المناسب حول إعادة فتح أبواب المدارس واستئناف الدارسة من عدمه.

وأوضح أن من المستبعد إعادة فتح أبواب المدارس أمام التلاميذ والطلبة والمعلمين مجدداً بسبب التصاعد الكبير في معدل تفشي الوباء.

وتابع "ليس هناك من يستطيع أن يضع مسؤولية إعادة فتح أبواب المدرس على عاتقه، أو أن يخاطر بحياة الطلبة والمعلمين نتيجة الوباء".

ومضى يقول "لا ندعم التعليم الإلكتروني لأنه لا يحقق العدالة الكاملة لجميع التلاميذ، وسنضع هذا الخيار في آخر الاحتمالات".

وقال دولمري إنه ما لم يتم التوصل إلى أي طريقة ممكنة لاستئناف الدراسة "فسنكون مضطرين للاستمرار في اتباع التعليم الإلكتروني".

وتابع "سنبحث خلال الاجتماع الخيارات المطروحة أمامنا ومنها نظام التعليم الإلكتروني.... خاصة أن تفشي الوباء في الإقليم لا يسمح لنا باتخاذ قرار استئناف دوام المدارس".