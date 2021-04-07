استمرار حظر التجوال ومخاوف بشأن تأمين لقاحات كورونا في روج آفا

أربيل (كوردستان 24)- يستمر تنفيذ حظر التجوال في مناطق الإدارة الذاتية في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة، والذي تم فرضه بسبب ارتفاع اعداد المصابين بفيروس كورونا في تلك المناطق بشكل كبير.

وفرضت الإدارة في وقت سابق حظرا جزئيا للتجوال في كافة مناطقها بدءا من الساعة الرابعة عصرا ولغاية السادسة صباحاً، وحظر تجوال كامل في مدن الرقة والحسكة والقامشلي اعتباراً من 6 نيسان ولغاية 12 من الشهر ذاته.

ويقول مراسل كوردستان 24 أكرم صالح ان الشوارع خالية تقريبا من المارة، وان ثمة التزام كبيرة من السكان بحظر التجوال مشيرا الى ان القوات الامنية منتشرة بكثافة للتأكد من تنفيذ قرار الحظر.

ويقول خليل علي وهو أحد المواطنين في مدينة القامشلي لكوردستان 24 ان "قرار الحظر بالتاكيد ايجابي ومن المفيد عدم اختلاط الناس والسعي لتقليل اعداد المصابين ولكن ينبغي في هذ الحالة ان يكون لكل اسرة شخص في خارج البلاد لدعمها ماليا اما الاسر التي لا داعم لها فليكن الله في عونهم وستنتظر حسنات الجيران والاقارب".

واستثنى قرار الإدارة من الحظر الكلي الأفران وأسواق الهال والمستشفيات والصيدليات ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات، بالإضافة إلى الفرق الطبية والمزارعين والإعلامييّن.

وشمل القرار منع التجمعات وإقامة الافراح والصلاة داخل دور العبادة، كما شمل إغلاق كافة المطاعم والمقاهي والكافتريات، بالإضافة إلى الأسواق الشعبية، فيما يقتصر عمل المطاعم على الطلبات الخارجية خارج أوقات الحظر، وكذلك اغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية باستثناء الحالات الإنسانية والمرضى والطلاب والحركة التجارية.

وتقول ديلان محمود وهي عضو في هيئة الصحة في مقاطعة الجزيرة لكوردستان 24 ان "الإصابات مرتفعة جدا وهناك احتمال لتمديد الحظر في حال استمرار ارتفاع اعداد الاصابات".

وتضيف "المراكز الطبية والمستشفى الخاص بمصابي كورونا فيه اعداد كبيرة وبعض الحالات اصاباتهم خطيرة، ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية وتجنب التجمعات وذلك لمحاولة التقليل من المصابين".

وحتى الآن لم تستطع سلطات الإدارة الذاتية تأمين لقاحات كورونا. وتقول الإدارة انها على اتصال دائم مع المؤسسات الطبية الدولية لتأمين اللقاحات إلا أن المنظمات الدولية تتعامل مع حكومة دمشق فقط مما يصّعب من وصول اللقاح الى المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية.

تحرير سوار احمد

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