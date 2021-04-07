الكاظمي: الانتخابات المبكرة ستجرى في موعدها.. ولن أخوضها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الانتخابات المبكرة ستجرى في موعدها، لكنه لن يرشح نفسه للظفر بولاية ثانية.

وأكد الكاظمي في مقابلة مع صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، على أهمية إجراء انتخابات مبكرة على الرغم من وجود أصوات تدعو لتأجيلها.

وأضاف أن حكومته عملت بشكل وثيق مع المفوضية العليا للانتخابات وأشرفت على الإصلاحات، مبيناً أن المهمة الرئيسية لحكومته "هي إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة وآمنة".

وقال الكاظمي إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في 10 تشرين الأول أكتوبر المقبل، وأردف قائلاً "يجب علينا جميعاً أن نتأكد من نجاحها".

وذكرت الصحيفة أن الكاظمي أبلغها أنه لن يخوض الانتخابات.