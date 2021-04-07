الرئيس بارزاني ولوبيس يؤكدان اهمية تعزيز العلاقات بين الاقليم وإندونيسيا

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس مسعود بارزاني والسفير الإندونيسي لدى العراق إيلمار إيوان لوبيس على اهمية تعزيز العلاقات بين اقليم كوردستان وإندونيسيا.

وجاء ذلك اليوم الأربعاء، خلال استقبال الرئيس بارزاني للوبيس والوفد المرافق في اربيل.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل الإندونيسي في اربيل، زينول ادريس، ابدى السفير الاندونيسي اعجابة بحالة الاستقرار والأمان الذي يعم اقليم كوردستان مشيدا في الوقت نفسه بالتطور والعمران الذي يشهده الاقليم.

واكد الجانبان على اهمية تعزيز العلاقات بين الاقليم وإندونيسيا، فيما ابدى لوبيس رغبة بلاده في الاستثمار في اقليم كوردستان، وبدوره رحب الرئيس بارزاني بتعزيز العلاقات وبالاستثمارات الإندونيسية.

سوار احمد