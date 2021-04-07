كوردستان تسجل 121 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان تسجيل 13 وفاة و1217 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة.

وذكر تقرير للوزارة انه تم تسجيل 1217 اصابة جديدة، 270 منها في اربيل و373 في السليمانية و503 في دهوك و67 في كرميان و4 في رابرين.

وتماثلت 408 حالة للشفاء، 85 منها في اربيل و78 في السليمانية و245 في دهوك.

واكدت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة، 5 منها في اربيل و3 في السليمانية و5 في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 128264 اصابة، شفي منها 112334، فيما توفي حتى الآن 3756 شخصا.

سوار احمد