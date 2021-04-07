العراق يسجل اعلى حصيلة اصابات منذ تفشي الجائحة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزراة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاربعاء، تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا في عموم البلاد، منذ تفشي الجائحة في شهر آذار/مارس العام الماضي.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي انها سجلت 8331 اصابة جديدة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

واكدت الوزارة تسجيل 37 حالة وفاة و5020 حالة تماثل للشفاء.

وبلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا التلقيح 118670 حيث وصل عدد الملقحين اليومي بلقاح كورونا 8525.

وفيما يلي جدول الموقف الوبائي:

سوار احمد