نيجيرفان بارزاني يجتمع مع كافة الأطراف السياسية في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يجتمع يوم غد الخميس، رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع كافة الاطراف السياسية في الاقليم للتباحث حول وحدة الصف الكوردي.

وقال مستشار رئيس الاقليم، دلشاد شهاب لكوردستان 24 ان نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع القوى السياسية في اقليم كوردستان بهدف مناقشة سبل تعزيز وحدة الصف الكوردي والعمل على تحصيل الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

واشار شهاب الى ان كافة الأحزاب السياسية ستكون حاضرة في الاجتماع الذي سينعقد في ديوان رئاسة الاقليم.

وكان رئيس الاقليم قد دعا في مقطع فيديو له خلال تهنئته بأعياد نوروز، كافة القوى السياسية في اقليم كوردستان للاجتماع معا لبحث سبل تعزيز وحدة الصف والعمل الجماعي.

سوار احمد