جوتيار عادل: فرض حظر التجوال خيار مطروح وسيكون "لعدة ايام"

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل ان فرض حظر التجوال هو احد الخيارات المطروحة امام حكومة الاقليم وذلك بسبب ارتفاع اعداد الاصابات والوفيات في الاقليم.

وقال عادل في مقابلة مع كوردستان 24 ان فرض حظر التجوال في مناطق اقليم كوردستان هو احد الخيارات المطروحة امام الحكومة كونها مسؤولة عن حماية ارواح المواطينين وذلك بسبب الارتفاع الكبير لاصابات وحالات الوفاة بكورونا، مشيرا الى ان عدم التزام المواطنين بالتعليمات الصحية يقوي اللجوء الى هذا الخيار.

واضاف عادل انه في حال فرض حظر التجول فإنه سيكون لمدة محدودة ومؤقتة لا تتجاوز 4 أو 5 ايام، مشيرا الى انه من المحتمل أن يتم الإعلان عن الحظر يوم غد الخميس.

سوار احمد