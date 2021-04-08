كوردستان تعلن حظر تجوال جزئي في عموم مناطق الاقليم

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، حظرا جزئيا للتجوال ولمدة أربعة ايام في عموم مناطق الاقليم.

وجاء القرار بعدما شهد الاقليم ارتفاعا كبيرا في اصابات ووفيات فيروس كورونا خلال الايام الاخيرة.

وذكرت الوزارة في بيان ان الحظر يشمل تجوال المركبات والأشخاص في جميع محافظات الإقليم، من الساعة الثامنة مساء لغاية الساعة السادسة صباحا اعتبارا من اليوم الخميس الثامن من نيسان لغاية الثاني عشر من الشهر نفسه.

وبحسب القرار فإن الحظر لا يشمل مرور سيارات المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية و الوكالات والتحالف والدبلوماسيين ومركبات القوات الامنية والفرق الصحية وشركات النفط وشركات الاتصالات وسيارات الإسعاف والصحفيين الذين لهم واجب رسمي، فيما تبقى الصيدليات المناوبة مفتوحة.

وتبقى حركة التبادل التجاري مفتوحة بين المحافظات والإدارات المستقلة في الإقليم ومع محافظات الوسط والجنوب العراقي، فيما تبقى اجراءات الوقاية السابقة سارية المفعول.

سوار احمد