بريطانيا تروي تفاصيل عملية "العشرة ايام" ضد داعش

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الخميس، أن قواتها نفذت غارات جوية استهدفت تنظيم داعش، شمالي العراق خلال شهر آذار مارس الماضي.

وأوضحت الوزارة أن القصف الجوي جاء في إطار عملية منسقة مع قوات برية عراقية، واستغرقت العملية 10 أيام.

وذكرت أن قوات الأمن العراقية طردت عناصر تنظيم داعش من منطقة "جبال مخمور"، في حين نفذت طائرات تابعة للقوات الجوية الملكية وطائرات أخرى للتحالف هجوما جويا خلال العملية.

وتم اتخاذ قرار الهجوم في 22 اذار مارس الماضي، بعد التأكد من تمركز عناصر داعش في كهوف بجبال مخمور. ونفذت 3 مقاتلات لسلاح الجو الملكي البريطاني من طراز "تايفون" هجوما باستخدام صواريخ "ستورم شادو".

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أنه بنتيجة المتابعة اللاحقة، تم التحقق من نجاح الضربة الجوية.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس "تواصل القوات المسلحة البريطانية إلى جانب شركائنا العراقيين وقوات التحالف محاربة إرهابيي داعش في المناطق التي يختبئون بها".

واكد والاس أن بلاده ملتزمة بهزيمة داعش، وان هذه العملية ستمنع "داعش التي تحمل فكرا ساما من استعادة موطئ قدم لها في العراق، وستقلص قدرتها على تنسيق هجمات في أنحاء العالم".

واشارت الوزارة الى أنها قامت بعملية منفصلة في الرابع من أبريل نيسان الحالي، وقالت "نجحت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ومسلحة بصواريخ هيلفاير باستهداف مجموعة صغيرة من عناصر داعش في شمال سوريا، على بعد حوالي 80 كلم غرب الحسكة".

سوار احمد