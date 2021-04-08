مسرور بارزاني يشارك في حدث عالمي

أربيل (كوردستان 24)- يشارك رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، في حدث يعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، بمناسبة مرور 30 عاماً على صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 688 والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية الكورد من طائرات النظام السابق.

وفي مطلع أبريل نيسان 1991 قدمت فرنسا مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي تطلب فيه إدانة القمع العراقي بحق الكورد عقب انتفاضتهم على نظام صدام حسين، فصدر القرار رقم 688 من مجلس الأمن يوم الخامس من الشهر نفسه يطالب العراق بالكف عن ملاحقة الكورد واحترام حقوق الإنسان.

وفي أعقاب صدور القرار قامت فرنسا وبريطانيا وأمريكا بإنشاء منطقة آمنة في كوردستان في الفترة من 17 - 23 نيسان أبريل 1991 عرضها 15 كيلومتراً على الحدود مع تركيا، وفي وادي نهر دجلة لمسافة 40 كيلومتراً وطول 60 كيلومتراً على الحدود بمساحة قدرها 2400 كم2.

وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً جويا عراقياً عند خط عرض 36 شمالاً، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر في قاعدة أنجرليك التركية، وكانت هذه المنطقة مؤقتة وتنتهي بمجرد عودة اللاجئين الذين لاذوا بتركيا وإيران، وتولي الأمم المتحدة مسؤولية معسكراتهم.

وإلى جانب مشاركة رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني في الحدث، الذي سينطلق اليوم الخميس، الثامن من شهر ابريل/نيسان والذي سيلقي فيه كلمة مصورة، سينضم مسؤولون سابقون بريطانيون وحاليون و"مجموعة كوردستان" في البرلمان البريطاني.

كذلك سيلقي كلمة بالمناسبة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق السير جون ميجر، والذي يعد أحد الأصدقاء المقربين من الكورد والذي لعب دوراً محورياً في تحديد منطقة الحظر.

ومن المقرر أن يشارك في الحدث مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي، ووزير اللقاحات في بريطانيا ناظم الزهاوي، وهو كوردي الأصل. كما يتحدث في الحدث ممثل حكومة إقليم كوردستان في بريطانيا جمال طاهر.

وسيشارك في الحدث أيضاً جيمس ثورنتون القنصل العام البريطاني لدى أربيل. وفي سياق الحدث، سيشارك كل من السياسي البريطاني المحافظ روبرت هالفون ورئيس المجموعة الكوردستانية في البرلمان البريطاني غاري كينت، فضلاً عن نواب آخرين في البرلمان البريطاني.

وينطلق الحدث في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت لندن، اي الساعة 12:30 بتوقيت اقليم كوردستان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

سوار احمد