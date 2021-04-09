القوات العراقية تفكك منصة لإطلاق الصواريخ قرب قاعدة عين الأسد

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت خلية الإعلام الأمني، ضبط منصة تحمل اربع وعشرين صاروخا قرب قاعدة عين الاسد.

وافادت الخلية في بيان يوم امس الخميس، ان "احدى دوريات لواء المشاة 29 الفرقة السابعة العاملة ضمن قاطع عمليات الجزيرة، لاحظت في الساعة 8 من اليوم الخميس، عجلة من نوع هينو متوقفة على مسافة من طريق هيت البغدادي بالتحديد في منطقة البسطامية شرق قاعدة عين الاسد الجوية".

وذكر البيان انه "عند الاقتراب من العجلة وتفتيشها وجد بداخلها قاعدة صواريخ محورة تحتوي على 24 صاروخا مع ملابس عسكرية، حيث تم استدعاء الجهد الهندسي، وحاليا تجري المباشرة بتفكيك الصواريخ".

واكدت الخلية ان القوات الأمنية باشرت باجراء التحقيقات لكشف من قام بركن العجلة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضده.

سوار احمد