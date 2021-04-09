نيجيرفان بارزاني يجتمع مع الأطراف السياسية في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس إقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني مع القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان.

وخلال الاجتماع ، جرت مناقشة أوضاع العراق والمنطقة، والعلاقات الخارجية لإقليم كوردستان، زيارة الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى فرنسا، دور إقليم كوردستان في المعادلات السياسية الجديدة، علاقات أربيل- بغداد، الحوار الاستراتيجي الأمريكي- العراقي ومشاركة ودور إقليم كوردستان فيه، الانتخابات العراقية، الأوضاع الداخلية والعلاقات بين المكونات والأطراف السياسية.

وتم خلال الاجتماع الذي جرى يوم الخميس، التأكيد مجدداً على ضرورة وأهمية توحيد الصف والتلاحم والتحاور والتفاهم بين الأطراف السياسية في سبيل حل المشاكل.

وعدّ الاجتماع المصادقة على قانون الموازنة الاتحادية العراقية خطوة إيجابية في سياق تقدم العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وعبر عن الأمل في أن يطبق القانون وتكون له انعكاسات إيجابية على حياة ومعيشة المواطنين والوضع الاقتصادي للعراق وإقليم كوردستان ويمهد السبيل لحل المشاكل بين الجانبين على أساس الدستور وفي إطار النظام الاتحادي.

واكد المجتمعون على أن الأوضاع الحالية لإقليم كوردستان وتحقيق الحقوق الدستورية وحماية المكاسب والمضي صوب مستقبل أفضل، يستدعي الواقعية والشعور بالمسؤولية عند الجميع، والعمل معاً، والتشارك، والتلاحم ووحدة الصف، وأعاد باهتمام التأكيد على عملية الإصلاح والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضرورة حماية الحريات وحرية التعبير ووضع إطار وآلية لاستمرار هذه الاجتماعات وفق ما ذكر بيان لرئاسة الاقليم.

وشكر نيجيرفان بارزاني القوى والأطراف السياسية على تلبيتها دعوته وعقد هذا الاجتماع، وشدد على أن السبيل الوحيد لتجاوز المشاكل والأزمات وحماية الحقوق والمكاسب والمكانة الدستورية وفدرالية إقليم كوردستان، هو التلاحم ووحدة الصف، وأن رئاسة إقليم كوردستان ستستمر في العمل على هذا وستظل المظلة الجامعة للجميع.

سوار احمد