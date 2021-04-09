الإمارات ترسل طائرة مساعدات الى سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ان ابو ظبي قامت بإرسال شحنة مساعدات طبية إلى سوريا، تتضمن لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساعدات غذائية.

وبحسب ما افادت الوكالة ان "هيئة الهلال الأحمر قامت بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السورية بإرسال شحنة مساعدات طبية تشمل لقاحات كوفيد - 19 لدعم جهود توفير جرعات اللقاح للشعب السوري الشقيق، تستهدف العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح".

وأضافت الوكالة أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قدمت "مساعدات غذائية بغرض توفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء للشعب السوري قبل شهر رمضان المبارك".

وتهدف الخطوة الإماراتية إلى تعزيز قدرات القطاع الصحي السوري عن طريق إمداده بلقاحات تساهم بوضع حد للجائحة في البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت مسبقا بإرسال نحو 97 طنا من المساعدات طبية إلى سوريا، تضمنت مستلزمات طبية وأدوات للحماية الشخصية وأجهزة للكشف عن الفيروس.

سوار احمد