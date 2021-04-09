الإدارة الذاتية تسجل 236 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الجمعة، تسجيل خمس حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضح رئيس هيئة الصحة جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجلين من القامشلي ورجل من الحسكة ورجل من الطبقة وخامس من الشهباء.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 2361 اصابة جديدة، 57 منها في الحسكة و99 في القامشلي و11 في ديرك و4 في درباسية و25 في الرقة و32 في الطبقة و6 في الشهباء وحالتان في تل تمر.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل ثلاث حالات شفاء جديدة.

وبلغ اجمالي الاصابات في مناطق الادارة 11769، شفي منها 1354، فيما توفي حتى الآن 415 شخصا.

سوار احمد