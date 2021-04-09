قصر باكنغهام يُعلن وفاة الأمير فيليب عن عمر ناهز 99 عاما

أعلن قصر باكنغهام أن الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، توفي عن عمر ناهز 99 عاما .

وقد تزوج الأمير من الأميرة إليزابيث في عام 1947، خمس سنوات من قبل أن تصبح ملكة، وكانت أطول زيجة ملكية في التاريخ البريطاني، وفق ما افادت "بي بي سي".

وجاء في بيان صادر عن قصر باكنغهام "ببالغ الأسى، تٌعلن جلالة الملكة وفاة زوجها المحبوب، صاحب السمو الملكي الأمير فيليب، دوق أدنبرة.

"توفي صاحب السمو الملكي بسلام هذا الصباح في قلعة وندسور".

وكان للزوجين أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 من أبناء الأحفاء.

سوار احمد