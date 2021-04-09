إصابات "ألفية" جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة صحة إقليم كوردستان الجمعة عن تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن مختبراتها سجلت 1173 إصابة بفيروس كورونا، وهو معدل بات يقترب كثيراً من الإصابات المسجلة الصيف الماضي.

ودفع ارتفاع الإصابات السلطات إلى إعلان حظر جزئي، بدأ منذ أمس الخميس، ويستمر لغاية 12 من الشهر الجاري ويسري من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباحاً.

وأبلغت الوزارة عن أربع وفيات في الفترة نفسها، كما أعلنت عن تماثل 418 مصاباً بالوباء للشفاء في المحافظات الأربع أربيل والسليمانية ودهوك وحلبجة.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات في عموم إقليم كوردستان إلى 130 الفاً و529 حالة مؤكدة، منها 3765 حالة وفاة في معظم المحافظات.