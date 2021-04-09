حسان دياب يؤجل زيارته إلى بغداد لـ"أسباب عراقية داخلية"

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الحكومة اللبنانية الجمعة أن الزيارة المقررة لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى بغداد قد أرجأت بطلب من الحكومة العراقية.

وقالت الحكومة اللبنانية في بيان "تم تأجيل زيارة دولة رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والوفد اللبناني إلى جمهورية العراق، والتي كان موعدها قد تم تحديده في 17 نيسان الجاري من قبل الأشقاء في العراق".

وجاء في البيان "تولت مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية إبلاغ مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان اليوم عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية".

ولم يصدر عن الجانب العراقي أي تعليق لغاية الآن.