الشيوعي الكوردستاني: "عقلية بغداد" لم تتغير بعد 18 عاماً على سقوط صدام

أربيل (كوردستان 24)- قال سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني كاوه محمود، إن عقلية الحكم في بغداد لم تتغير وذلك بعد 18 عاماً من سقوط نظام حزب البعث الذي كان يقوده صدام حسين، مشيراً إلى أن إلى النخبة التي تحكم البلاد الآن لم تؤمن بالفيدرالية.

وأضاف محمود في مقابلة مع كوردستان 24، أن تجربة إنشاء عراق ديمقراطي فيدرالي "لم تتحقق بعد"، وأردف بالقول "وما هو سائد الآن ليس فيدرالية ولا ديمقراطية".

وتابع "الديمقراطية لا تعني أن الناس يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، إنما أكثر بذلك بكثير".

وأشار محمود إلى أن الدستور يضم مجموعة ألغام يتم تفسيرها بطرق مختلفة، مضيفاً "وعلى الرغم من أن الدستور ينص على الفيدرالية إلا أن النخبة التي جاءت بعد عام 2003 لم تؤمن بذلك".

وقال إن النخبة التي تحكم أخفقت في التواصل بين الجيل القديم والجيل الجديد، وظلت على العقيلة التي كانت في عهد صدام والتي تميل إلى "العقلية المركزية".

ورجح أن يكون اتفاق إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية بشأن موازنة 2021 "مؤقتاً".

وأكد سكرتير الحزب الشيوعي أن الحكومات المتعاقبة لم تلتزم بالمبادئ، التي تأسس عليها عراق ما بعد 2003، وهي التوافق والشراكة والتوازن.