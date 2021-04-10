ارتفاع طفيف للدولار والذهب يتراجع مجدداً في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم السبت ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة المحلية، كذلك تراجع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

100 دولار = 147300 دينار

100 يورو = 174500 دينار

100 جنيه إسترليني = 200500 دينار

100 ليرة تركية = 18000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5900 دينار

دينار أردني واحد = 2700 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان هذا اليوم

مثقال عيار 24 = 412000 دينار

مثقال عيار 21 = 363000 دينار

مثقال عيار 18 = 309000 دينار