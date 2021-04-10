وزيرة الخارجية الإسبانية تزور أربيل في جولة تشمل بغداد والكويت

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إن وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس ستجري زيارة إلى إقليم كوردستان في إطار زيارة رسمية إلى العراق ضمن جولة تستهلها بدولة الكويت هذا الأسبوع.

وأضافت الخارجية الإسبانية في بيان أن غونزاليس ستزور أربيل يوم الثلاثاء المقبل، وستعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في إقليم كوردستان.

وأشارت إلى أن الوزيرة الإسبانية ستلتقي أيضاً ممثلي المجتمع المدني وعمال الإغاثة الإسبان الذين يعملون في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مشاريع التعاون والدعم الإنساني لتبادل الآراء حول الوضع الإنساني والتحديات التي تواجه المنطقة.

وقبل أن تتوجه إلى أربيل، ستعقد غونزاليس يوم الاثنين المقبل لقاءات مع كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، ستناقش خلالها سبل "تعزيز الحوار السياسي مع الحكومة العراقية والعلاقات الثنائية إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية التي لم تتطور بعد إلى أقصى إمكاناتها".

وأوضح البيان أن غونزاليس ستجتمع في بغداد مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وكذلك مع نظيرها فؤاد حسين ومع مسؤولي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق فيما ستزور أيضا القاعدة العسكرية الأمريكية (يونيون 3) للاجتماع مع القوات العسكرية الإسبانية المنتشرة هناك.

وستزور غونزاليس الكويت يومي 10 و11 من الشهر الجاري، وسيتم خلال الرحلة التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية بينها تعزيز الحوار السياسي وتعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم التعاون العلمي.