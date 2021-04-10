أبو الغيط يلتقي كبار المسؤولين ببغداد ويزور أربيل غداً

أربيل (كوردستان 24)- وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط صباح السبت إلى بغداد في إطار زيارة تشمل إقليم كوردستان أيضاً.

ومن المقرر أن يلتقي أبو الغيط كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، قبل أن يتوجه إلى أربيل يوم غد لإجراء مباحثات مع قادة إقليم كوردستان.

ومن المتوقع أن يبحث أبو الغيط في بغداد وأربيل آخر تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة، حسبما أفاد مصدر مطلع لكوردستان 24.

وتأتي هذه الزيارة بعد زيارتين أجراهما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى السعودية والإمارات مع سعي العراق لتقارب عربي.