نيجيرفان بارزاني يبدأ زيارة إلى بغداد للقاء عدد من الزعماء العراقيين

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم السبت زيارة إلى بغداد للقاء كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية وعدد من الزعماء العراقيين.

وقال مصدر مطلع لكوردستان 24، إن نيجيرفان بارزاني سيلتقي رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أن الاجتماعات ستشمل كذلك المبعوثة الأممية لدى العراق وعدد من مسؤولي الأحزاب السياسية.

وأضاف أن رئيس إقليم كوردستان سيبحث مع القادة والقوى السياسية في العاصمة الاتحادية آخر مستجدات الوضع في العراق ومسار العلاقة بين الربيل وبغداد، فضلاً عن الوضع العام في المنطقة وسبل التنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.