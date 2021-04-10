العراق يتلقى مزيداً من دفعات لقاح كورونا وسط ارتفاع حاد للإصابات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة العراقية السبت، إن العراق سيتلقى مزيداً من دفعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومن مناشئ عديدة وسط ارتفاع حاد للإصابات بالوباء.

وسجل العراق في الأيام القليلة الماضية ارتفاعاً حاداً في الإصابات بفيروس كورونا، بما في ذلك الحالات المؤكدة بالسلالة الجديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر في بيان "ستصل لمطار بغداد الدولي شحنات من اللقاحات من عدة مناشئ يوم غد الأحد الساعة التاسعة صباحاً".

ودفعت الحالات المتزايدة، التي تقترب من مستويات الإصابة التي سجلت الصيف الماضي بعد تراجع خلال الشتاء، السلطات إلى إعلان حظر تجول ليلي لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في العراق 911376 إصابة منها 14641 حالة وفاة.

وتسلم العراق من الصين أول دفعة من جرعات لقاح كورونا في مطلع شهر آذار مارس الماضي.

وكانت الكمية 50 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، وهي عبارة عن منحة قدمتها الصين إلى العراق منها خمسة آلاف جرعة إقليم كوردستان.

وبعد ذلك بثلاثة أسابيع، تلقى العراق الشحنة الأولى من لقاح استرازنيكا بمعدل 336 ألف جرعة، منها 43,800 جرعة إلى إقليم كوردستان.