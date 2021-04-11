نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يتباحثان عدة ملفات

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني و الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، عدة مواضيع.

وجرى في الاجتماع الذي جرى يوم السبت، التباحث بشأن أوضاع العراق من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، علاقات أربيل – بغداد والحوار لحل مشاكلهما، اتفاق حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لتطبيع الأوضاع في سنجار، الانتخابات العراقية القادمة، ومخاطر الإرهاب وتهديدات داعش.

وإلى جانب عرض نبذة عن برنامج وأهداف زيارته إلى بغداد، أكد نيجيرفان بارزاني على أهمية الدور الداعم لفريق الأمم المتحدة في العراق الذي يجري محادثات مع كل القوى والأطراف ويريد في إطار مهامه في العراق، أن يساعد على حل المشاكل.

من جانبها، عبرت بلاسخارت عن ارتياحها لاستمرار حوار أربيل – بغداد وأملت أن يتوصل إقليم كوردستان والعراق من خلال الحوار وعلى أساس الدستور إلى حل لمشاكلهما، وأن تتعاون الأطراف العراقية مجتمعة على تجاوز الوضع من أجل تحقيق الأمن والاستقرار.

سوار احمد