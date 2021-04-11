وزارة النفط العراقية ترفع من صادراتها لزيادة الإيرادات

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقي ان العراق يهدف الى زيادة القيمة المالية لنفطه عبر زيادة التصدير.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، إن هذه الزيادة تهدف الى تحقيق أعلى الإيرادات المالية لخزينة الدولة لاعتمادها المباشر على الإيرادات المتحصلة من بيع النفط.

واشار حطاب الى ان شركة تسويق النفط العراقية سومو تعتمد آلية معروفة في السوق النفطية العالمية من خلال التعاقدات مع شركات عالمية رصينة، تمتلك المصافي وتتعامل مع نوعية النفط العراقي.

واوضح ان "أكبر الدول المستوردة للنفط العراقي هي الصين والهند ثم دول أخرى وشركات من آسيا وأوروبا والولايات المتحدة".

سوار احمد