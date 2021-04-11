5 هزات ارضية تضرب شرقي السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، وقوع 5خمس هزات ارضية في قضاء بنجوين التابع لمحافظة السليمانية، باقليم كوردستان.

وذكرت الهيئة في بيان ان الهزات سجلت في اوقات متقاربة، الاولى في تمام الساعة 04:30:16 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (3.6) درجة وتبعد (54) عن مركز محافظة السليمانية والثانية في تمام الساعة 04:35:52 وبلغت قوتها ( 3.4) درجة وتبعد (56) كم عن مركز المحافظة.

وتابعت ان الهزة الثالثة وقعت عند الساعة 04:46:27 وبلغت قوتها (3.8) درجة وتبعد ايضا عن مركز المحافظة (59) كم كما سجلت الهزة الرابعة في تمام الساعة 04:48:35 وبلغت قوتها (3.0) درجة وتبعد (55) كم عن المركز والهزة الخامسة والاخيرة سجلت عند الساعة 05:22:36 وبلغت قوتها (3.7) درجة وتبعد (55) كم عن مركز محافظة السليمانية".

وطالبت الهيئة المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والإلتزام بالوصايا الزلزالية الصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

سوار احمد