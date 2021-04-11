رئيس حكومة اقليم كوردستان يجتمع مع الأمين العام للجامعة العربية

أربيل (كوردستان 24)- يجتمع رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاحد، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لبحث عدد من المواضيع.

ويأتي اجتماع مسرور بارزاني مع ابو الغيط بعد اجتماع الرئيس بارزاني بالأمين العام للجامعة العربية.

وتاتي زيارة الأمين العام للجامعة العربية الى اقليم كوردستان، في اطار جولة قام بها ابو الغيط الى العراق والتي تشمل إقليم كوردستان.

والتقى ابو الغيط مع مسؤولين عراقيين في بغداد قبل أن يتوجه اليوم الاحد إلى أربيل للاجتماع مع كبار المسؤولين في الإقليم.

وتاتي زيارة ابو الغيط الى العراق، بعد زيارتين قاما بها رئيس الوزراء العراقي الى السعودية والإمارات وذلك بهدف خلق حالة تقارب عربي.

سوار احمد