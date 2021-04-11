ابو الغيط: نرحب بتمرير الموازنة المالية العراقية ونأمل الالتزام بالاتفاق

أربيل (كوردستان 24)- عبر الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط عن ترحيبه بتمرير قانون الموازنة المالية للعراق للعام 2021، آملا في الوقت نفسه ان تلتزم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بالاتفاقات بين الجانبين.

وجاء حديث ابو الغيط لكوردستان 24، اليوم الأحد خلال زيارته الى اقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد.

وقال ابو الغيط لكوردستان 24 "الجامعة العربية لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء فيها لكننا نعطي أهمية لدولة العراق الفيدرالية والعلاقات بين حكومة الاقليم والدولة المركزية وان يكون بين الجانبين تنسيق والتزام بالاتفاقات".

واضاف "نرحب بتمرير قانون الموازنة المالية في البرلمان العراقي وقد لاحظنا احساسا عاليا بالمسؤولية لدى المسؤولين في بغداد من جهة الالتزام بدعم اقليم كوردستان ضمن العراق الإتحادي".

وتابع "العراق دولة مهمة جدا للجامعة العربية لانها احدى الدول المؤسسة للجامعة واقليم كوردستان يشعر بعراقيته وفي هذا الاطار نحن ندعم اقليم كوردستان والعراق ونتمنى لهما الاستقرار والازدهار".

وتاتي زيارة الأمين العام للجامعة العربية الى اقليم كوردستان، في اطار جولة قام بها ابو الغيط الى العراق والتي تشمل إقليم كوردستان.

والتقى ابو الغيط مع مسؤولين عراقيين في بغداد قبل أن يتوجه اليوم الاحد إلى أربيل للاجتماع مع كبار المسؤولين في الإقليم.

سوار احمد