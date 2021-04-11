الإدارة الذاتية تسجل 298 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات وفاة و298 اصابة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة.

وقال رئيس هيئة الصحة، جوان مصطفى في بيان حالات الوفاة تعود لامرأتين ورجل من الحسكة.

وأكد مصطفى أنه تم تسجيل 298 اصابة، وتعود لـ 166 ذكرا و132 انثى.

وتوزعت الاصابات الجديدة كالتالي: 42 حالة في الحسكة - 88 حالة في القامشلي - 37 حالة في ديرك - 6 حالات في درباسية - حالة واحدة في رميلان - 40 حالة في الطبقة - 50 حالة في الرقة - 25 حالة في كوباني - 5 حالات في منبج - 4 حالات في الشهباء.

واكد مصطفى تسجيل خمس حالات شفاء جديدة في مناطق الإدارة.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 12236 اصابة، شفي منها 1365، فيما توفي حتى الآن 422 شخصا.

سوار احمد