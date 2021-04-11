اقليم كوردستان يسجل 1129 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الأحد، تسجيل 1129 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة ان الاصابات توزعت كالتالي: 302 في اربيل و423 في السليمانية و333 في دهوك و23 في حلبجة و48 في كرميان.

وتماثلت 360 حالة للشفاء، 90 منهم في اربيل و88 في السليمانية و154 في دهوك وحالة في حلبجة و24 في كرميان و3 في رابرين.

واكد التقرير تسجيل 11 حالة وفاة، 6 منها في اربيل وحالة في السليمانية و3 في دهوك وحالة في كرميان.

وبلغ العدد الكلي 132270 اصابة، شفي منها 113959 فيما توفي حتى الآن 3786 شخصا.

سوار احمد