بـ"قيود مشددة".. إقليم كوردستان يعيد فتح المساجد طيلة أيام رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في إقليم كوردستان الأحد إعادة فتح أبواب المساجد طيلة أيام رمضان وبقيود مشددة.

وسبق أن قرر إقليم كوردستان إغلاق دور العبادة بما في ذلك المساجد بعدما شهد معدل تفشي وباء كورونا تصاعداً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وتقرر إعادة فتح أبواب المساجد في عموم الإقليم وخلال شهر رمضان المبارك بعد اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا.

وألزمت السلطات المساجد والمصلين بجملة شروط منها، أن لا تستغرق صلاة العشاء والتراويح مجتمعةً 35 دقيقة، كذلك تم منع إقامة مراسم الإفطار الجماعي داخل المساجد وخارجها.

ومن بين الشروط، أن يتوضأ المصلون في بيوتهم وليس في المساجد، وأن يرتدوا الكمامات خلال توجههم إلى المساجد مع تجنب المصافحات.

وتقرر إغلاق قاعات النساء، كما تم منع إلقاء المواعظ والإرشادات بعد صلاة العصر وخلال ليالي رمضان، وتحدد أن تستغرق خطبة الجمعة نصف ساعة.

وهددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإغلاق أي مسجد لا يلتزم بتلك القيود والضوابط.