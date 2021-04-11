إقليم كوردستان يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لتحري الأهلة في إقليم كوردستان الأحد، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال، على أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

هذا وأعلن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن يوم غد الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان ، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام غرة شهر رمضان.