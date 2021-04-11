مجتمع

إقليم كوردستان يعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان

يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال...
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جانب من المؤتمر الصحفي - صورة: كوردستان 24
جانب من المؤتمر الصحفي - صورة: كوردستان 24
کوردستان شهر رمضان اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة العليا لتحري الأهلة في إقليم كوردستان الأحد، أن يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان وأن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي إن يوم غد الاثنين هو المكمل لشهر شعبان وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال، على أن يكون يوم الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.

هذا وأعلن ديوان الوقف السني عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أن يوم غد الاثنين هو مكمل لعدة شهر شعبان ، ويكون يوم الثلاثاء هو أول أيام غرة شهر رمضان.

 

 

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