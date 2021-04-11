العراق يتلقى ثاني دفعات سينوفارم مع تصاعد إصابات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية الأحد تسلم الدفعة الثانية من لقاح سينوفارم الصيني في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة ثانية من وباء كورونا.

ووصلت الدفعة الثانية إلى العراق عبر مطار بغداد الدولي وضمت 200 ألف جرعة.

وقال وزير الصحة حسن التميمي للصحفيين إن الدفعة الثانية "تبرع من الجانب الصيني الى الشعب العراقي"، مضيفاً أنه تم إعداد "خطة متكاملة" لإيصال اللقاح الى كافة المحافظات وإقليم كوردستان.

واستلم العراق في وقت سابق من اليوم أولى دفعات لقاح فايزر. واستقبلت البلاد أولى دفعات اللقاح البريطاني واللقاح الصيني الشهر الماضي.

وبات العراق يوفر لمواطنيه ثلاثة أنواع من اللقاحات.

وسجل العراق في الساعات الأربع والعشرين الماضية 6791 إصابة جديدة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 924946 حالة.

وظهر الوباء في العراق في شباط فبراير 2020.

وقال وزير الصحة "يعاني العراق اليوم تصاعد في أعداد الإصابات بسبب عدم التزام المواطنين بالتوجيهات الصحية".

وغالباً ما تشكو السلطات من ضعف الإقبال على تلقي اللقاحات.

وقال التميمي "تلقي اللقاح هو مساندة كبيرة للقضاء على الفيروس".