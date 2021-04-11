كوردستان تلغي "عطلة الخميس" وتعلن استمرار حظر التنقل مع باقي العراق

أربيل (كوردستان 24)- قررت حكومة إقليم كوردستان الأحد إلغاء تعطيل الدوام الرسمي أيام الخميس، وذلك ضمن إجراءات جديدة اتخذتها مع قرب حلول شهر رمضان.

وجرى اتخاذ تلك القرارات خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في إقليم كوردستان وتقرر فيه إعادة فتح المساجد بشروط مشددة.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل إن اللجنة العليا خلصت إلى جملة قرارات بعد مناقشات ومداولات بشأن تقريري وزير الصحة والتربية، ومنها إلزام المحافظات والإدارات المستقلة باتخاذ إجراءات بحق كل من لا يرتدي الكمامات، وتقييد إحياء المناسبات الدينية في شهر رمضان.

وتقرر أيضاً تعليق الدوام الصفي في المدارس والمعاهد الحكومية والأهلية، على أن يقتصر ذلك على النظام الإلكتروني، كذلك قررت اللجنة الاستمرار في حظر التنقل مع باقي المحافظات العراقية، أما الدارسة الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فستكون وفق الآلية السابقة.

وقررت اللجنة العليا كذلك تقييد الأماكن العامة وهددت المخالفين بالمعاقبة والإغلاق، كما تم توجيه المحافظين ومسؤولي الإدارات المستقلة بمنع التجمعات البشرية ومجالس العزاء (الجنازات)، وألغت اللجنة أيضاً العطلة التي اتخذتها الحكومة أيام الخميس، وفق ما أعلنه المتحدث الحكومي.

وقال عادل "سيتم تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من يوم غد".