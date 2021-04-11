نيجيرفان بارزاني للزعماء العراقيين: كلنا أخطأنا وعلينا فتح صفحة جديدة

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني القادة العراقيين إلى فتح صفحة جديدة وبنظرة مشتركة للمستقبل لحل المشكلات والاستفادة من أخطاء الماضي.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم أنه "وخلال ثاني أيام زيارته إلى بغداد، زار رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني عدداً من القياديين والقوى السياسية العراقية، وهم رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي وأمين عام المشروع الوطني العراقي جمال الضاري ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف النصر حيدر العبادي ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي".

وتم في تلك الاجتماعات، بحسب البيان "التباحث بصراحة وانفتاح حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية للعراق والتحديات المتنوعة التي تواجه البلد، علاقات أربيل - بغداد والحوار بينهما لحل المشاكل العالقة، مخاطر الإرهاب وتهديدات داعش، علاقات العراق مع دول المنطقة والعالم، الانتخابات العراقية القادمة وأوضاع المنطقة عموماً".

وأثنى نيجيرفان بارزاني على "التعاون والتنسيق بين الأطراف العراقية لتمرير الموازنة العامة"، معبراً عن أمله "في أن يكون ذلك بداية للمضي باتجاه حل المشاكل الأخرى للعراق عموماً والمشاكل التي بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بصورة خاصة".

وأكد رئيس الإقليم "مجدداً على استعداد وإرادة إقليم كوردستان لحل مشاكل أربيل - بغداد من خلال الحوار وعلى أساس الدستور، وقال "كلنا في العراق كانت لدينا أخطاؤنا، وعلينا أن نفتح صفحة جديدة برؤية جديدة مشتركة للمستقبل ولحل المشاكل، ونتعظ من تجارب وأخطاء الماضي".

وشدد نيجيرفان بارزاني على أن "استقرار وتقدم العراق واستعادته مكانته الطبيعية، رهن بحل مشاكله الداخلية وحل مشاكل إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية لهو مفتاح الاستقرار ومستقبل أفضل لكل العراق، وكلما تم حل مشاكل العراق كلما زاد قوة، ولتحقيق ذلك من المهم أن تكون هناك جلسات واتصالات مستمرة بين الأطراف العراقية".

وأعلن أن "زيارتنا هذه لبغداد قائمة على هذا الأساس ونريد أن نكون على تواصل دائم مع كل الأطراف وتستمر اللقاءات والاجتماعات في بغداد وأربيل".

وأضاف "قوة وأمن واستقرار العراق أمور مرتبطة ببعضها البعض، وقد ظهر في العراق جيل سياسي جديد ويجب التعامل مع الوضع ومع الأحداث بحكمة وبروية. ويجب أن نتوصل جميعنا معاً في العراق إلى فهم مشترك لمستقبل أفضل ولحل المشاكل. العراق غني بالموارد البشرية والطبيعية ويجب أن تتشارك الأطراف والمكونات كافة في العملية السياسية وإدارة البلد ويتساووا في الواجبات والحقوق. العراق بحاجة إلى تعزيز مؤسساته والشعب العراقي في كل مكان من البلد يستحق حياة أفضل ويتوقع المزيد من الخدمات، ونحبذ أن يكون العراق كله متطوراً".

وخلال الاجتماعات، أثنت الأطراف العراقية من جانبها على زيارة نيجيرفان بارزاني إلى بغداد، ووصفت لقاءاته واجتماعاته مع القيادات والقوى والأطراف السياسية بالمهمة من حيث توقيتها، وعدتها مبادرة وخطوة إيجابية وأملت أن تتحول إلى فرصة لحوار جاد بين الأطراف حول مشاكل العراق والتعاون والتنسيق بينها بشأن سبل حلها وتعميق الشراكة بين الجميع.