اجتماع مرتقب بين الحكومة والبرلمان لمناقشة اتفاق أربيل – بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يعقد في وقت لاحق من اليوم الاثنين اجتماع بين حكومة إقليم كوردستان برلمان الإقليم لمناقشة الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد بشأن الموازنة العامة الاتحادية ونتائج المفاوضات بين الجانبين، حسبما أفاد المكتب الإعلامي لبرلمان كوردستان.

وبحضور رؤساء الكتل البرلمانية ولجان المالية وشؤون الاقتصاد والطاقة والموارد الطبيعية ورئيس لجنة الشؤون القانونية، ستجتمع هيئة رئاسة البرلمان مع الوفد المفاوض الحكومي الذي قاد مفاوضات ومباحثات استمرت أسابيع عديدة مع الحكومة الاتحادية.

وقال مدير المكتب الإعلامي للبرلمان سامان أحمد بكر لكوردستان 24 إنه "بعد إقرار قانون الموازنة تقرر اليوم أن يجتمع وفد حكومة الإقليم مع هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، لمناقشة مضمون الاتفاق الذي اُجري مع الحكومة والأحزاب العراقية".

ويتوقع أن يعرض الوفد المفاوض خلال الاجتماع جميع التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة الاتحادية ولا سيما الحقوق المالية لإقليم كوردستان.